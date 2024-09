Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Guaçuí após denúncias

Um corpo carbonizado, possivelmente de um homem, foi encontrado em uma região de mata na localidade de Santo Antônio, zona rural de Guaçuí, na tarde desta terça-feira (3). A polícia chegou até o local após denúncias.

De acordo com informações da Polícia Civil de Guaçuí, por volta das 16h20, um morador da região passou pelo local, percebeu a fumaça saindo da região de mata e parou para averiguar. Ele notou que havia um corpo carbonizado e acionou a polícia.

Leia também: Polícia investiga morte de taxista de Alegre como latrocínio

Não há casas próximas ao local e a polícia tenta identificar a vítima. A Polícia Civil pede ajuda da população para obter mais informações sobre a vítima e o crime. As denúncias podem ser passadas pelo telefone 181 e a pessoa não precisa se identificar.

A Perícia Técnica foi acionada e o caso é investigado pela Delegacia do município. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.