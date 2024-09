Poluição no Brasil: Novos limites entrarão em vigor a partir de 2025

É oficial. A partir de 2025 o Brasil terá, por lei, que possuir um ar menos poluído. O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a ação de mudança de limites que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) já tinha solicitado desde 2018, mas que, na época, foi julgada como inexequível e sem prazos palpáveis para ser atendida.

Dessa forma, com a aprovação da lei o país aproxima-se do valor estabelecido como aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Atualmente, os limites são: para cada metro cúbico são aceitos 20 microgramas de poluentes na atmosfera. Agora, com a nova lei, o cenário será mais otimista para os pulmões dos brasileiros. Com a régua limítrofe mais baixa, a estação de monitoramento deve registrar como média anual de 17 microgramas por metro cúbico, a partir do dia 1º de Janeiro. A intenção formal é avançar, gradualmente, ainda mais, com o passar dos anos.

