Por que empréstimo consignado é acessível para negativados?

O empréstimo consignado é conhecido por oferecer condições especiais de crédito, como juros atrativos e maior prazo de pagamento, mesmo para quem está negativado.

Quem está ou já ficou com o nome sujo sabe como é difícil ser aprovado em crédito ou acessar empréstimos com boas condições. No entanto, o cenário muda um pouco quando falamos da modalidade do empréstimo consignado.

O consignado é um dos poucos tipos de crédito acessível para os negativados e permite acessar boas condições de pagamento. Mas como essa modalidade consegue ser assim?

No artigo a seguir, você conhecerá como o consignado funciona, seus principais tipos e as vantagens e desvantagens desse tipo de empréstimo.

O que é um empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS.

Isso significa que, se você é um trabalhador de carteira assinada, aposentado ou pensionista, o valor da parcela é abatido automaticamente do seu salário ou benefício no momento de recebê-lo.

Com isso, as instituições financeiras têm mais segurança de que o pagamento será feito, o que permite a elas oferecer condições melhores de crédito, como juros mais baixos e maior tempo de pagamento.

Como o empréstimo consignado é acessível aos negativados?

O empréstimo consignado é uma modalidade acessível para os negativados por conta do desconto automático que ele faz no salário ou benefício. Na prática, isso faz com que esse crédito tenha um baixo risco de inadimplência.

Dessa forma, a análise de crédito feita pelas instituições financeiras é menos rigorosa do que em outras modalidades de empréstimo, já que no consignado existe uma garantia maior de pagamento.

Assim, mesmo se a pessoa estiver com o nome sujo, ela consegue acessar o empréstimo, pois o pagamento do mesmo já está garantido a partir do desconto em holerite ou extrato do benefício do INSS.

Vantagens e desvantagens do empréstimo consignado

Como qualquer produto financeiro, o empréstimo consignado possui vantagens e desvantagens.

Entre os principais pontos positivos do empréstimo consignado, os que se destacam são:

Taxa de juros mais baixas que outras modalidades

Facilidade de ser aprovado no crédito

Maior prazo de pagamento

Sem necessidade de avalistas ou fiadores

Apesar disso, o crédito ainda pode ter alguns pontos negativos, como o fato dele comprometer a renda do usuário com as parcelas descontadas diretamente do salário ou benefício.

Além disso, devido ao seu funcionamento, o consignado só está disponível para quem tem renda fixa, como aposentados, pensionistas, trabalhadores CLT, servidores públicos e militares.

Dessa forma, quem não se encaixa no perfil do empréstimo consignado para negativado pode não conseguir acessá-lo.

Tipos mais comuns de empréstimo consignado

Como o consignado é destinado para perfis diferentes de pessoas, ele se divide em alguns tipos de consignado, como:

Consignado para aposentados e pensionistas do INSS: esse tipo de crédito é feito exclusivamente para quem se aposentou ou recebe pensão, onde o valor da parcela é descontado do benefício

esse tipo de crédito é feito exclusivamente para quem se aposentou ou recebe pensão, onde o valor da parcela é descontado do benefício Consignado para servidores públicos: disponíveis para funcionários públicos, o crédito oferece taxas de juros atrativas devido à estabilidade empregatícia

disponíveis para funcionários públicos, o crédito oferece taxas de juros atrativas devido à estabilidade empregatícia Consignado para trabalhadores CLT: voltado para quem trabalha de carteira assinada, oferecendo condições favoráveis de acordo com o salário recebido

voltado para quem trabalha de carteira assinada, oferecendo condições favoráveis de acordo com o salário recebido Cartão de crédito consignado: modalidade especial de crédito onde o pagamento mínimo da fatura do cartão é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício.

Cuidados ao contratar um empréstimo consignado

Apesar das facilidades oferecidas, é fundamental tomar alguns cuidados ao contratar um empréstimo consignado. Confira abaixo algumas dicas importantes.

Compare taxas de juros: mesmo que o empréstimo consignado tenha taxas mais baixas, elas podem variar entre diferentes instituições. Faça simulações e escolha a melhor oferta Verifique o prazo de pagamento: um prazo maior pode reduzir o valor das parcelas, mas aumentará o custo total do empréstimo Entenda o impacto no seu orçamento: lembre-se que as parcelas serão descontadas diretamente da sua renda. Analise se o valor das parcelas não vai comprometer seu orçamento mensal Desconfie de promessas suspeitas: se a oferta parecer muito boa para ser verdade, fique atento. Sempre procure instituições financeiras confiáveis Conheça suas obrigações: antes de assinar o contrato, leia todos os termos e condições para evitar surpresas no futuro

Seguir essas dicas pode ajudar a evitar problemas no futuro e garantir que você faça uma escolha consciente e alinhada com suas necessidades financeiras.