Praia de Florianópolis é a mais poluída do Brasil, diz pesquisa

Uma pesquisa, feita pela ONG Sea Shepherd Brasil, percorreu mais de 201 municípios brasileiros -ao longo de 16 meses- com o intuito realizar um “raio-x” do índice de poluição da costa brasileira. O estudo realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) foi considerado o maior já promovido sobre resíduos marinhos no país. Ao longo de mais de 1 ano de pesquisa de campo, 306 praias foram estudadas. Assim, através de um método de mapeamento por densidade de resíduos por área, a praia de Pântano do Sul na cidade de Florianópolis (SC), foi considerada a mais poluída do Brasil.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/praia-de-florianopolis-e-a-mais-poluida-do-brasil-diz-pesquisa/