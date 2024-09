Praia no ES tem areia “trocada” e recuperação de restinga

Após um processo de revitalização iniciado no segundo semestre de 2023, uma “nova praia” no extremo norte da orla de Camburi já pode ser aproveitada por banhistas. O local, situado em uma área de recuperação de restinga, fica às margens do Atlântica Parque.

Na praia, um trecho de 43 mil metros quadrados teve a areia trocada, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol. Anteriormente, lixo e demais sedimentos com resquícios de minério de ferro eram vistos no local. Dessa forma, também vai receber cerca de 10 mil mudas nativas nos próximos dez anos.

