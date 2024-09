Precisando de emprego? Hotel de Cachoeiro está com vaga disponível

Precisando de emprego? Então não perca tempo! O Easy Hotel Cachoeiro, localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, n° 277, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma vaga de emprego disponível para auxiliar de recepção.

Em seu Instagram oficial, o hotel anunciou que está com uma vaga disponível. Contudo, para os interessados no trabalho, alguns requisitos são necessários, como: ser uma pessoa comunicativa, organizada, com vontade de crescer no ramo da hospitalidade e atendimento ao cliente com simpatia e eficiência.

Caso tenha interesse na vaga de emprego disponibilizada pelo Easy Hotel Cachoeiro, basta clicar aqui e preencher as informações necessárias no site.

Confira todos os pré-requisitos:

Ensino médio completo

Desejável experiência com atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário

Informática

Desejável inglês ou espanhol básico

Habilidades:

Proatividade

Foco no cliente

Trabalho em equipe

Orientações nos resultados

