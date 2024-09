Quem matou ‘Rogério do Village’? Crime vai completar um mês sem resposta

No próximo sábado (7), completa um mês do assassinato de Rogério Silva, de 57 anos, e uma pergunta ainda segue sem resposta: quem matou o ‘Rogério do Village’? O caso ainda segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar os suspeitos do crime.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, o caso é complexo, mas a polícia segue investigando. As testemunhas seguem sendo ouvidas para tentar descobrir também a motivação para o assassinato de Rogério.

Além disso, segundo a Polícia Civil, a participação da população, através do disque-denúncia 181, é fundamental para ajudar a identificar os suspeitos do crime. A lei do silêncio tem imperado no bairro Village da Luz desde o crime.

Quem matou ‘Rogério do Village’?

Rogério Silva recebeu o benefício do indulto do Dia dos Pais e deixou a Penitenciária no dia 7 de agosto. No mesmo dia, ele foi morto com vários tiros na rua, perto de sua casa.

No entanto, essa era a segunda vez que ele teria deixado a prisão com o benefício da ‘saidinha’.

Dois suspeitos em uma moto surpreenderam Rogério e efetuaram os disparos, segundo a Polícia Militar. Após o crime, eles fugiram e não foram localizados.

Quem era Rogério Silva?

‘Rogério do Village’ estava preso há mais de 25 anos por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posso ilegal de armas, ameaça e homicídios. Contudo, ele era apontado como o chefe do tráfico nos bairros Village da Luz, Rubem Braga e Bom Pastor.

Em maio 2017, a então Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV), à época sob o comando do delegado Guilherme Eugênio, realizou uma operação ‘Grande Família’ no Village da Luz para prender integrantes da quadrilha de Rogério.

Entretanto, a operação teve como alvos a esposa de Rogério, presa dois meses antes da ação durante um culto em uma igreja evangélica em Araruama, no Rio de Janeiro, e um sobrinho de Rogério, que também foi detido.

Na ocasião, o delegado contou que Rogério continuava no domínio do tráfico da região, mesmo de dentro da prisão. No entanto, durante os anos em que esteve preso, Rogério foi transferido diversas vezes para unidades de outros estados. Antes de ser assassinado, ele estava na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.