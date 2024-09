Processo seletivo para atuar em TV e rádio no Espírito Santo; confira

A Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, prestes a se tornar mantenedora da TVE e da Rádio Espírito Santo, vai promover um processo seletivo para a contratação de profissionais em designação temporária.

Leia também: Instituto oferece diversas vagas de estágio no Espírito Santo; confira

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo foi instituída pela Portaria n° 04-R/2024 e já trabalha na elaboração do edital com as regras do certame. Serão disponibilizadas, ao todo, 22 vagas para jornalistas, radialistas e outros profissionais de níveis técnico e superior.

As áreas de atuação prioritárias são: produção, reportagem, edição (texto e imagem), criação de conteúdos para redes sociais (social media), criação de conteúdos audiovisuais (videomaker), videografismo (motion graphics), design, tecnologia da informação, telecomunicações, som e operação de câmera.

O processo seletivo será realizado ainda em 2024 e vai equipar as emissoras públicas com os recursos humanos necessários à continuidade de suas entregas até a realização de um concurso público, de modo a cumprir a missão de promover a cidadania e fortalecer a identidade capixaba, a partir da difusão de conteúdos de qualidade, inclusivos e plurais.

Todas as informações relacionadas ao processo seletivo serão publicadas em: https://selecao.es.gov.br/

Para saber mais sobre a Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, acesse: www.fundacaocarmelia.com.br.