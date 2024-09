Preços da carne no atacado atingem máximas do ano

As valorizações de todos os cortes com osso levantados pelo Cepea no mercado atacadista de carne da Grande São Paulo estiveram por volta de 4% ao longo dos últimos sete dias. Diante disso, a carcaça casada do boi gordo (junção do traseiro, do dianteiro e da ponta de agulha) vem sendo negociada nesta semana no maior patamar nominal deste ano.

