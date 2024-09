Prefeito de Dores desmascara “Chumbo Grosso” e expõe verdades; confira

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho” (Cidadania), usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27), para se defender de acusações proferidas por um suposto jornalista, da região do leste de Minas Gerais, que tem usado as redes sociais para proferir ataques e acusações a honra de diversas pessoas públicas na região do Caparaó.

Segundo o prefeito Ninho, Max Albino Gil, mais conhecido por usar suas redes sociais como “Chumbo Grosso”, teria mais uma vez proferido mentiras contra ele e seus aliados no município de Dores do Rio Preto.

No vídeo, o prefeito fala sobre inverdades que Max Albino Gil está propagando sobre seu governo e desmente o suposto jornalista de redes sociais. “Ele não é repórter formado, ele é, na verdade, um curioso que fica ganhando a vida falando mal dos outros. Você não é repórter, você não está neste cenário do TV News Caparaó, isso é tudo montagem. Você devia me procurar e me pagar a ação que eu já ganhei de você, quando falou mal de mim, R$ 3 mil reais. Você vive às custas de ganhar mil reais para falar mal da vida dos outros”, disse o prefeito.

Chumbo Fake

Segundo uma fonte que não quis se identificar, Max Albino Gil, apresenta um sensacionalista e degradante programa em sua rede social particular, usando muita das vezes da situação de vulnerabilidade social de seus entrevistados para angariar seguidores e assim, atacar personas públicas com o intuito de se beneficiar financeiramente.

“Esse cara aí não é nada. É mais um aventureiro blogueirinho, sensacionalista e degradante. Mais um que a vida frustrou. Usa suas próprias redes sociais particulares para falar asneira em troca de dinheiro. Está cheio de processos exatamente por falar coisas que não pode provar, mas não aprende. Se realmente fosse um jornalista de credibilidade, estaria trabalhando em um veículo de comunicação responsável e de confiança, e não usando um bloguinho. É assim; um político chega e paga a ele para falar mal de alguém, ele vai e grava ataques, essas Fake News. Na verdade, ele tinha que se chamar Chumbo Fake”, disse a fonte.

Espaço aberto

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o citado, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto, assim que tivermos uma devolutiva, a pauta será atualizada.

