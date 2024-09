Prefeito de Ibitirama é intimidado e hostilizado ao retornar de comício

O atual prefeito de Ibitirama, no Caparaó, Ailton Véin (PSDB), registrou na noite desta quarta-feira (25) um Boletim de Ocorrência após ser intimidado por integrantes da coligação “Renova Ibitirama”, na qual o candidato a prefeito é Romildo Pité (PP).

Segundo o relato, integrantes da coligação “União, Trabalho e Honestidade”, ligados ao candidato a prefeito Reginaldo (PSB), teriam participado de um comício pré-agendado no distrito de Pedra Roxa, porém, quando estavam retornando se descolavam pela localidade de Santa Marta, onde ocorria um evento não agendado pelo grupo de Romildo Pité.

No local, segundo os relatos, os integrantes da coligação “União, Trabalho e Honestidade”, incluindo o atual prefeito Ailton Véin, que apoia a candidatura de Reginaldo, foram hostilizados e intimidados pelo público presente.

Diante do risco de agressão física, o grupo retornou com o veículo para evitar qualquer tipo de confronto com o público presente que, além de usar artefatos como fogos de artifício, bloqueavam a via de passagem. O registro da ocorrência ocorreu no comado do 14º Batalhão da Polícia Militar, pela 2ª Cia.

O portal AQUINOTICIAS.COM tentou contato com os envolvidos, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. A pauta será atualizada assim que obtivermos uma devolutiva.

Foto: Reprodução | Redes Sociais