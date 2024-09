Produção de café de 2024 é estimada em 54,79 milhões de sacas

Com 96% da área do café já colhida no final de agosto, a safra de 2024 do grão está estimada em 54,79 milhões de sacas beneficiadas, redução de 0,5% se comparada com a produção obtida em 2023. Os dados estão no 3º levantamento da cultura, divulgado nesta quinta-feira (19) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O clima exerceu influência entre o segundo e o terceiro levantamentos realizados pela Conab, frustrando algumas estimativas que apontavam para um bom potencial produtivo das lavouras.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/producao-de-cafe-de-2024-e-estimada-em-5479-milhoes-de-sacas/