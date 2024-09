Projeções para a avicultura brasileira apontam novo recorde

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estima uma produção recorde de 15,1 milhões de toneladas de carne de frango em 2024, uma elevação anual de até 1,8%. Para 2025, está sendo esperada uma produção entre 15,25 milhões de toneladas e 15,35 M/Ton, representando crescimento de até 2,3%.

Para Renato Klu, country manager da Quimtia Brasil – indústria especializada na produção de insumos para nutrição animal, “com a proximidade das festas de final de ano, a tendência é que o segundo semestre seja bastante positivo para o consumo de carne de frango, proporcionando uma alta nesta cadeia produtiva”.

