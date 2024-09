Projeto de extensão cria jardins de mel na Região do Caparaó capixaba

A construção de jardins de mel para conscientizar a população da microrregião capixaba Caparaó sobre a importância da conservação da biodiversidade das abelhas nativas sem ferrão foi o resultado do projeto de extensão financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do Edital Universal de Extensão. O projeto foi coordenado pelo professor e pesquisador André Xavier por meio do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Alegre e contou com a participação de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa e servidores da Prefeitura municipal de Alegre.

