Projeto Escola no Campo 2024 propõe reflexão sobre sustentabilidade

Em um encontro com educadores, no auditório da Coocafé, no Córrego do Areado, em Lajinha, foi lançado no dia 19 de setembro o Projeto Escola no Campo 2024. O tema do projeto, este ano, é ‘Cooperando com o Amanhã e com a Sustentabilidade no Campo’. A programação conta com concurso de desenho e frase sobre o tema, além de palestras nas escolas, orientação para os educadores e envolvimento com as famílias. A proposta é que ideias sobre a necessidade e benefícios de se construir um futuro mais sustentável para todos sejam discutidas e refletidas nas escolas e pelos estudantes e famílias, ao longo do projeto.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cooperativismo/projeto-escola-no-campo-2024-propoe-reflexao-sobre-sustentabilidade/