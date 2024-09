Projeto Feijoada lança ‘Impulso’, nova música de trabalho

O grupo Projeto Feijoada acaba de lançar a música “Impulso” no canal Fórmula do Samba, dando início à divulgação de um EP com quatro faixas.

A primeira canção foi gravada no estúdio do Pezinho, em São Paulo, conhecido por trabalhos com grandes nomes como Exaltasamba, Thiaguinho e Arlindo Cruz.

Composta por Rosyl, Lelê, Danilo Barreira e Vanessinha PG, “Impulso” foi lançada no canal do Fórmula Do Samba no YouTube.

Além disso, o grupo disponibilizou o link nas suas redes sociais para facilitar o acesso ao público.

O EP, que está em fase de finalização, será lançado em formato de single ao longo dos meses.

As três faixas restantes foram gravadas em Vitória, e estão sendo produzidas por André Daumas. As próximas canções são resultado da parceria entre Flavio Marão e Danilo Barreira e o grupo planeja disponibilizá-las nas plataformas digitais.

O Projeto Feijoada é formado por: Flávio Marão, Arthur Freitas, Alan Biazatti, Marcos Oliveira “Mumu” e Romildo Jr.

Ouça a música “Impulso”