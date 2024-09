Nova música do Musical Prateado exalta o interior do Espírito Santo

O Musical Prateado, uma das bandas de forró mais celebradas do Espírito Santo, acaba de lançar sua nova música, “Som do Interior”, onde exalta o interior do Estado. A Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves, Anchieta, capital estadual da Moqueca Capixaba e dos frutos do mar e o animado verão de Piúma são algumas das tradições citadas na canção de autoria do compositor Aerton “Barriga”.

Leia também: Café com oração: viva essa experiência em uma das vistas mais lindas do ES

A banda, formada pelos cantores e músicos Nanda Satto, o próprio Aerton, Thalyta Olmo, Gilvan Saith, Leandro Parmagnani, Nukinho e Pikinho Batera tem 33 anos de carreira e faz muito sucesso especialmente no interior do Espírito Santo. Eles decidiram retribuir o carinho em forma de música. “A riqueza natural e cultural do nosso Estado merece ser celebrada. É uma homenagem às cidades e, principalmente, aos seus moradores, que sempre nos recebem com muita alegria e respeito”, declaram os artistas.

Musical Prateado

“Som do Interior” é um forró bem alto astral, e já está apresentado nos shows da banda. “O público abraçou a canção, o arrasta pé é garantido ao som da nossa nova música”, declaram os músicos do Musical Prateado. O clipe, com acessibilidade em Linguagem Brasileira de Sinais (libras), pelo competente intérprete Anderson Bruno, utiliza como pano de fundo imagens de vários points de cidades do interior capixaba.

O single já está disponível nas plataformas digitais da banda e o videoclipe no canal do Youtube.

Documentário

E o Musical Prateado está em total movimento. Além da nova canção e videoclipe, será lançado, em setembro, o documentário “Som do Interior”. Dividido em três capítulos, o projeto vai revisitar a história da banda através de depoimentos dos artistas que compõem a banda, seus familiares, amigos, fundadores e, claro, os fãs.

Confira o clipe: