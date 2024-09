Quais são as capitais do Brasil com melhor qualidade ambiental?

Curitiba é a capital brasileira com a melhor qualidade ambiental, segundo o Índice de Progresso Social – Brasil (IPS-Brasil), pesquisa que determina a qualidade de vida nos municípios. O IPS Meio Ambiente se concentrou em cinco indicadores.

Entre os parâmetros, estão a proporção de áreas verdes no perímetro urbano, as emissões de carbono por habitante ao ano, a perda de vegetação (por desmate ou supressão de vegetação secundária), focos de calor ou queimadas e a vulnerabilidade climática local.

No último ano, o Brasil viu os efeitos graves dos eventos climáticos extremos, como a tempestade que destruiu quase todo o Rio Grande do Sul e a escalada de seca e queimadas pelo País nas últimas semanas. Especialistas apontam que os centros urbanos precisam se preparar para essas mudanças, de forma a evitar problemas de saúde, mortes e prejuízos com a piora do aquecimento global.

