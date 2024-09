Qual a gasolina mais barata em Cachoeiro? Veja valores dos combustíveis

Qual a gasolina mais barata neste momento em Cachoeiro? Com o objetivo de orientar o consumidor na hora de abastecer, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim, realiza quinzenalmente, uma pesquisa sobre os preços de combustíveis nas modalidades: gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, dieselS10 e diesel comum.

Leia também: Contratação imediata! Hortifruti Cachoeiro está com vagas em todas as áreas

Todavia, os preços informados não têm relação com as marcas e qualidade dos produtos. Confira os preços praticados em 28 de agosto de 2024, pelos Postos de Combustíveis localizados em Cachoeiro de Itapemirim e no interior:

Gasolina Comum mais barata, comercializada na data da pesquisa:

Posto Cordeiro: R$ 6,55 por litro

Gasolina Aditivada mais barata, comercializada na data da pesquisa:

Posto Cordeiro: R$ 6,55 por litro

Etanol mais barato, comercializado na data da pesquisa:

Posto Freeway: R$ 4,39 por litro

Diesel Comum mais barato, comercializado na data da pesquisa:

Posto Freeway: R$ 5,78 por litro

Diesel S10 mais barato, comercializado na data da pesquisa:

Posto Alvorada: R$ 5,76 por litro

Clique aqui para conferir a tabela completa de preços dos combustíveis.