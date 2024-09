Os incêndios registrados em cafezais da praça de Mogiana Paulista não causaram prejuízo significativo, apenas perdas pontuais, conforme relatos de agentes consultados pelo Cepea. Segundo pesquisadores deste Centro, o maior problema continua sendo a falta de umidade, o que tem preocupado produtores quanto à oferta para a próxima safra.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/queimadas-causam-perdas-pontuais-em-cafezais-baixa-umidade-preocupa/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.