R$ 400 milhões foram investidos em projetos climáticos em comunidades

O mapeamento “Iniciativa Comuá pelo Clima: financiamento de soluções climáticas locais” traz um perfil de atuação de 16 organizações e fundos filantrópicos de milhões membros da Rede Comuá com foco em ações e iniciativas desenvolvidas e financiadas na área de filantropia e clima. Juntas, elas promovem 106 soluções climáticas locais, criadas por e para as comunidades, considerando as especificidades e vulnerabilidade dos grupos envolvidos.

A Rede Comuá é um espaço que reúne fundos temáticos, comunitários e fundações comunitárias, organizações doadoras (grantmakers) independentes, que mobilizam recursos de fontes diversificadas para apoiar grupos, coletivos, movimentos e organizações da sociedade civil que atuam nos campos da justiça socioambiental, direitos humanos e desenvolvimento comunitário.

