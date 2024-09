Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à semifinal do Mundial de skate street

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa fizeram bonito nesta quinta-feira (12), ao garantir a participação na fase semifinal do Mundial de skate street, que está sendo disputado em Roma.

Em mais uma bela exibição, a Fadinha brilhou em sua apresentação e avançou no torneio na vice-liderança. Esta foi a primeira competição da skatista de 16 anos após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando conquistou o bronze.

Rayssa Leal fez a sua estreia no torneio nestas quartas de final por figurar entre as três primeiras do ranking e não precisar disputar a etapa anterior, que aconteceu na terça-feira. Cada atleta fez duas apresentações no circuito com apenas a melhor volta valendo para se manter no torneio. Ela fez 72,97 pontos na primeira exibição e melhorou a sua nota na segunda tentativa alcançando 74,74.

Ao final, a brasileira terminou na segunda colocação, atrás somente de Liz Akama, do Japão, que dominou a apresentação. A vice-campeã olímpica em Paris obteve 75,61 pontos.

Pâmela Rosa, bicampeã mundial, também entrou em ação e na primeira volta atingiu 62,22 (pontuação suficiente para a vaga). Na volta seguinte, ela tirou apenas 36,91. As semifinais acontecem nesta sexta-feira, às 7h35 (horário de Brasília).

A competição contou ainda com a participação de mais duas brasileiras que não conseguiram se classificar. Maria Lúcia Campos ficou em 27º lugar com 20,27 enquanto Daniela Vitória terminou na 29ª colocação com 16,67.

O mau tempo interrompeu a disputa das quartas de final do masculino em Roma. Kelvin Hoefler e Ismael Henrique tentam a classificação no Mundial na madrugada desta sexta-feira.

Estadao Conteudo