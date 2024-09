Renato Aragão já disse na TV que nome de Diddy foi inspirado em Didi Mocó

Em 2013, Renato Aragão disse no Programa do Jô que o nome do rapper americano P. ‘Diddy’ foi inspirado em seu personagem, Didi Mocó. O fato teria sido descoberto porque, após gravar sua participação em um seriado de Didi no litoral paulista, o ator Odilon Vagner teria ido ao Rio de Janeiro e se hospedado no Copacabana Palace, onde conheceu ‘Diddy’, que gravava um clipe. Segundo Aragão, Vagner e ‘Diddy’ teriam batido um papo.

“Ele Odilon falou olha, eu estou gravando um seriado, sou ator de televisão e estou gravando com o Didi. Daí ele Diddy falou: Você tá gravando com quem? Didi? Não é possível, eu quero conhecer ele”, relatou Renato Aragão ao Jô, referindo-se a Diddy como “um dos maiores rappers americanos”.

Leia também: Carol Barcellos assina contrato com CNBC Brasil após se demitir da Globo

Odilon Wagner teria, então, perguntado por que o produtor gostaria de conhecer Didi, que estava em Ubatuba, ao que teria ouvido do rapper: “Eu tenho esse nome por causa dele! Eu sou americano, mas minha mãe é angolana e é fã desse cara porque passava em Angola o programa Os Trapalhões“.

“Que loucura”, reagiu Jô Soares ao relato.

Alguns meses depois, o ator veio a público no então Twitter para esclarecer a história, que chamou de “uma confusão que o Renato Aragão ou alguém de sua assessoria fez”: “Eu encontrei uma banda famosa em Angola em um hotel do Rio. O cantor se chamava realmente Didi em homenagem ao Didi (Mocó) pois o Aragão é um ídolo em Angola”, escreveu Odilon.

Puffy, P. Diddy, Love: os nomes de Diddy ao longo da carreira

Desde o início de sua carreira, o rapper, nascido Sean John Combs já utilizou vários nomes artísticos e pseudônimos. Puffy, apelido que teria recebido porque, na época escolar, costumava estufar (do inglês, puff) o peito para parecer maior, virou Puff Daddy até 2001, quando ele decidiu usar o título de P. Diddy.

“Chega de Puff Daddy, na primeira semana de junho nós vamos ter uma cerimônia de mudança de nome. Vou usar P. Diddy agora, meu amigo Biggie o falecido rapper The Notorious B.I.G me deu esse nome”, contou à MTV. A mudança ocorreu logo após ele ser absolvido de acusações de posse de arma e suborno que enfrentava.

Mais tarde, ele adotou uma versão mais curta, Diddy: “Eu sentia que o P estava ficando entre meus fãs e eu, era preciso simplificar. Agora, nos shows, todo mundo pode gritar Diddy”, explicou ele ao portal Today em 2005.

Em 2021, ele anunciou no Instagram, com uma foto de sua nova carteira de motorista, que mudou oficialmente seu nome para Sean Love Combs, alterando seu nome do meio. Love já era um nome usado informalmente desde 2017.

Por fim, em 2022, durante uma participação no programa The Ellen DeGeneres Show, ele esclareceu que iria continuar também respondendo por Diddy: “Diddy é meu apelido. Love é meu nome de verdade”, disse. Em seu perfil no Instagram, ele se identifica por @diddy, seu nome de usuário, e por Love.

O produtor de 54 anos foi preso em Nova York no último dia 16, acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Na terça, 24, foi feita uma nova denúncia de estupro contra o rapper. Ele está detido em prisão preventiva e aguarda julgamento.

Estadao Conteudo