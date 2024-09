Resultado da Lotofácil: confira as dezenas sorteadas do concurso 3203

Já conferiu o resultado da Lotofácil? Foram sorteadas na noite desta terça-feira (24) as 15 dezenas válidas pelo concurso 3203.

Portanto, veja os números sorteados: 02 – 03 – 04 – 05 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25.

Resultado da Lotofácil

No concurso 3203, duas apostas acertaram os 15 números da faixa principal, garantindo a cada ganhador um prêmio de R$ 594.779,60.

Além dos dois ganhadores com 15 acertos, mais de meio milhão de apostadores receberam prêmios em faixas menores.

Veja a distribuição dos prêmios:

2 apostas ganhadoras com 15 acertos: R$ 703.891,37 cada;

342 apostas com 14 acertos: R$ 1.233,00 cada;

10.317 apostas com 13 acertos: R$ 30,00 cada;

107.810 apostas com 12 acertos: R$ 12,00 cada;

544.839 apostas com 11 acertos: R$ 6,00 cada.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares administradas pela Caixa Econômica Federal no Brasil. Introduzida em setembro de 2003, sua proposta é ser um jogo simples e acessível, oferecendo grandes chances de vitória aos apostadores.

Os sorteios da Lotofácil ocorrem às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h. Aliás, as premiações são realizadas em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. No entanto, os resultados simultâneos você pode acompanhar aqui no site do E-Investidor.

Contudo, para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 15 números sorteados. Entretanto, não precisa desanimar se não acertar todos, a Lotofácil também premia quem acerta 14, 13, 12 e 11 números.

Como jogar na Lotofácil?

Portanto, o jogo da Lotofácil é bastante simples. No entanto, para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis no volante. Sendo assim, quanto mais números o jogador escolher, maior será o valor da aposta e também aumentam as chances de ganhar.