Resultado da Lotofácil da Independência: única aposta do ES leva prêmio

O resultado da Lotofácil da Independência premiou uma única aposta do Espírito Santo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado na cidade de Vila Velha.

A aposta ganhadora foi feita por meio das loterias em canais eletrônico. No total, foram registradas 86 apostas ganhadoras, que vão embolsar R$2.354.726,28 cada.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil da Independência foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.

Outras 12.294 apostas acertaram 14 números e vão levar R$ 1.353,14 cada. Para saber mais detalhes acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Lotofacil.aspx

