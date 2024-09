Resultado da Lotofácil: veja os números que premiaram apostas do ES

Três apostas feitas no Espírito Santo foram premiadas no último resultado da Lotofácil, Concurso 3193, divulgado nesta quinta-feira (12).

Conforme mostram os dados das Loterias Caixa, as apostas ganhadoras com 14 números foram registradas nas cidades de Domingos Martins, Jaguaré e Vila Velha.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil foram: 02-04-06-07-09-10-11-12-13-18-20-22-23-24-25.

O próximo sorteio da Lotofácil 3194 será nesta sexta-feira (13), a partir das 20h. A estimativa de prêmio é de R$ 1.700.000,00.

Acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Lotofacil.aspx e confira detalhes do resultado da Lotofácil.

