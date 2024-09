Resultado da Mega-Sena: apostas do ES batem na trave e faturam ‘bolada’

Já conferiu o resultado da Mega-Sena? Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.773, sorteadas nesta quinta-feira (12) em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo concurso, no sábado (14), deve ser de R$ 55 milhões.

No entanto, dois sortudos do Espírito Santo passaram bem perto e acertaram cinco números, faturando uma ‘bolada’ na Mega-Sena.

Resultado da Mega-Sena

Então, confira os números sorteados: 19 – 23 – 32 – 34 – 38 – 57.

A quina teve 88 ganhadores que receberão, cada um, R$ 37.812,04. Entre as apostas estão os dois sortudos do Espírito Santo. As 5.541 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 857,88.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Contudo, também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

No entanto, você precisa acertar as seis dezenas sorteadas para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena. Aliás, também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

Portanto, a CAIXA sorteia a Mega-Sena às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).