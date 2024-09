Roberto Carlos muda letra da música ‘Desabafo’ em show no Rio

Roberto Carlos mostrou, durante um show no Rio de Janeiro, que continua se atualizando e sendo um artista de seu tempo. Durante a execução da música Desabafo, o Rei fez uma provocação para a plateia, que foi recebida com aplausos.

Em certa parte da canção, a letra diz: “Você é mais que um problema, É uma loucura qualquer. Mas sempre acabo em seus braços, na hora que você quer”. No entanto, durante a apresentação, Roberto adaptou para: “Agora é diferente, é na hora que ela quer”, de acordo com o jornal O Globo.

O artista de 83 anos surpreendeu positivamente o público que recebeu a mudança com sorrisos. Ainda segundo a publicação, Roberto pediu que apenas os homens cantassem a parte da letra sob a ótica da mulher. Porém, aparentemente não foi respondido à altura. O cantor, então, brincou com seu público masculino: “Vocês são uns desafinados”, disse.

Estadao Conteudo

