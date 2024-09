Rock in Rio 2024 anuncia ator e rapper Will Smith como atração

O ator e cantor americano Will Smith, de 55 anos, vai se apresentar no Rock in Rio 2024. O anúncio foi feito no programa Fantástico, da Rede Globo, neste domingo, dia 1º. “Tô nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era pra promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito pra mim”, afirmou Smith.

Ator vencedor de um Oscar, quatro Grammys, produtor e cantor, o rapper retomou recentemente sua carreira musical ao lançar o single You Can Make It.

Leia também: Filha de Faustão comenta estado de saúde do apresentador

Will Smith se apresentará no Palco Sunset, no dia 19, antes de Gloria Groove, em um show de 20 minutos com seus maiores hits que farão parte de sua turnê mundial no próximo ano. Será a mesma data de uma das atrações do palco principal, o cantor Ed Sheeran. “Estar lá para o Rock in Rio será algo especial. A música é um amor antigo e está na hora de correr atrás do tempo perdido”, disse o cantor.

Will Smith

Ao longo da carreira, Smith ficou conhecido por suas performances na televisão e no cinema, em filmes como Independent Day e Men in Black, além de Rei Richard, com o qual conquistou o Oscar. Mas o ator tem cinco álbuns lançados e diversos singles, todos direcionados ao universo do rap.

Recentemente, Smith chamou atenção do público e da crítica com sua primeira música gospel, com participação de um coral garantindo sua estreia nas paradas da Billboard. A canção foi apresentada pela primeira vez no 2024 BET Awards. Mais recentemente, lançou seu single Work of Art.

“Will Smith queria fazer seu show no Brasil e não hesitamos em trazê-lo. Ainda que com o line-up todo fechado, entendemos que não fazia sentido poupar o público de um lançamento mundial tão significativo. Ele é um astro – do cinema e da música”, garante Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock in Rio.

Veja como comprar ingressos para o Rock in Rio

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival. O público ainda tem a oportunidade de adquirir ingressos para alguns dias na plataforma da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br):

– 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple;

– 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove;

– 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do País.

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Estadao Conteudo