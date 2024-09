Roger O’Donnell, do The Cure, revela diagnóstico de câncer agressivo

Tecladista de longa data do The Cure, Roger O’Donnell revelou que foi diagnosticado com uma forma rara e agressiva de linfoma em setembro do ano passado. “Ignorei os sintomas por alguns meses, mas finalmente fui fazer uma tomografia e, após a cirurgia, o resultado da biópsia foi devastador”, escreveu O’Donnell.

Em postagem realizada em suas redes sociais neste domingo, 1º de setembro, o músico chamou atenção para a campanha de conscientização sobre a neoplasia. “Setembro é o mês de Conscientização sobre o Câncer de Sangue, então é uma boa oportunidade para dialogar sobre essas doenças.”

O’Donnell reforçou a importância do diagnóstico precoce: “O câncer pode ser derrotado, mas se for diagnosticado cedo o suficiente, você tem uma chance muito maior. Se tiver o menor pensamento de que pode ter sintomas, vá e faça um check-up”.

O câncer de sangue, que atinge as células sanguíneas e afeta o sistema circulatório, é dividido em três tipos: a leucemia, o linfoma e o mieloma. Enquanto o mieloma múltiplo ainda não possui uma cura definitiva, no caso da leucemia e do linfoma, as chances de se livrar da doença aumentam a depender do tempo que a doença levou para ser detectada e o tipo de tumor.

Alguns dos sintomas que costumam acompanhar a doença são sangramento, febre ou cansaço de origem desconhecida e anemia.

Recuperação

Após quase um ano de tratamento, que incluiu cirurgia, imunoterapia e radioterapia, ele compartilhou que seu estado de saúde melhorou e que “o prognóstico é incrível”: “O assassino louco do machado bateu na porta, mas nós não atendemos”, escreveu, referindo-se à morte.

ODonnell também deixou um conselho para quem conhece alguém que também está lutando contra o câncer. “Converse com essa pessoa. Cada palavra ajuda, acredite em mim, eu sei”.

Em 2023, o The Cure realizou a turnê Shows of a Lost World sem a presença do tecladista nos shows da América Latina. Na época, a banda informou que a decisão foi tomada devido a “problemas de saúde” e convidou os fãs para juntarem-se a eles na torcida para que ODonnell tivesse uma recuperação rápida.

De acordo com a Billboard, em outubro, o grupo lançará músicas novas de forma oficial pela primeira vez em 16 anos. O vinil de edição limitada Novembre: Live in France 2022 terá versões ao vivo das faixas And Nothing Is Forever e I Can Never Say Goodbye.

Estadao Conteudo