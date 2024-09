Eduardo Costa quebra silêncio e faz revelação sobre briga com Leonardo

Em 2020, Eduardo Costa e Leonardo protagonizaram uma ‘treta’ ao vivo durante a realização de um show do projeto “Cabaré”. No entanto, quatro anos após romper com o colega, Costa decidiu se manifestar sobre a briga que culminou no fim da parceria com o sertanejo.

Ainda assim, Eduardo Costa contou que, da parte dele, as desavenças já não existem. E levantou a bandeira branca, em recado direto para o amigo. “Ele é meu irmão, meu parceiro, meu ídolo, um cara que respeito para caramba. Eu te amo, Leonardo, mais do que tudo”, afirmou, na última sexta-feira (31), durante o evento Expoclaudio, na cidade de Claudio, em Minas Gerais.

“Leonardo é um cara que eu andei atrás em show para conhecer. Aliás, é um ídolo da minha vida que virou meu amigo, meu parceiro de escritório, meu patrão, meu companheiro de palco. E eu nunca imaginei, no meu mais longínquo sonho, que um dia eu ia ter uma dupla sertaneja com o Leonardo”, comentou, referindo-se ao projeto “Cabaré”, criado por ambos.

Briga entre Eduardo Costa e Leonardo

A briga foi desencadeada numa live. Durante uma transmissão ao vivo com Leonardo, Eduardo Costa disparou frases machistas em meio ao excesso de bebidas alcoólicas.

“Ô, Thaeme (cantora sertaneja), fiquei sabendo que você foi mãe, me chama para ver esse menino, sou louco para ver menino bonito. Porque a gente, quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre, me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de trepada, eu lembro do seu menino bonito”, disse Eduardo Costa, durante a live, deixando Leonardo constrangido.

Entre outras frases machistas na apresentação, o sertanejo disse, em tom de piada, que mulheres e galinhas “são parecidas” porque “a galinha bota o ovo e a mulher frita ele para nós (homens)”. Aliás, em outra pausa, Costa lamentou estar solteiro, disse que estava “mais abandonado que filho de p* em Dia dos Pais” e que se sentia uma prostituta porque é usado pelas mulheres. Ele afirmou: “Eu não dou sorte, eu sou homem bom, para casar, ter filhos. As mulheres não acreditam em mim, eu me sinto uma prostituta. Quer usar? Usa, mas usa todos os dias”.

Irritado com o colega, Leonardo rompeu com Eduardo após a realização da live. Em determinado momento, ele chegou a tampar com as mãos a boca do colega. Desde então, os dois nunca mais se apresentaram juntos, e já não são mais amigos.