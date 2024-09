Saiba como procedimentos estéticos podem causar complicações oculares

Os procedimentos estéticos realizados por profissionais sem qualificação podem causar complicações oculares, incluindo problemas nos olhos e nas pálpebras. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta sobre esses riscos.

De acordo com a entidade, sessões de ultrassom micro focado, laser CO2, peeling de ácido tricloroacético (ATA) e peeling de fenol estão entre os procedimentos mais comuns que podem causar queimaduras, levando a danos na córnea e na retina, além de desencadear o aparecimento de catarata e até glaucoma.

Leia também: Hospital Evangélico de Cachoeiro inicia Setembro Verde

De acordo com o conselho, há relatos, por exemplo, de aplicação incorreta de ultrassom micro focado que fez com que o paciente evoluísse para um quadro de baixa visão, dor, sensibilidade à luz e aumento da pressão intraocular, levando a glaucoma secundário e, posteriormente, catarata.

Portanto, o CBO destaca que é necessário realizar uma avaliação oftalmológica de urgência quando surgem sintomas como dor na região ocular, fotofobia (sensibilidade excessiva à luz), fotopsias (sensação de pontos de luz no campo de visão) e hiperemia conjuntival (vermelhidão dos olhos).

Entre os cuidados listados pela entidade para evitar problemas nos olhos durante procedimentos estéticos, está ser atendido por um profissional que esteja adequadamente treinado no uso de práticas de segurança específicas para a área periorbital. Além disso, o profissional deve compreender a anatomia dessa região e os limites de segurança.

O checklist de segurança, nesses casos, inclui ainda:

No caso dos procedimentos estéticos invasivos, a chamada Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/13) indica que apenas profissionais graduados em medicina podem realizar esse tipo de serviço.

Sendo assim não cumprimento da legislação, segundo o conselho, pode expor o paciente a situações de risco. Pois muitas vezes, o profissional não habilitado não sabe conduzir complicações ou sequer conta com rede de apoio para esse tipo de circunstância.

Em situação de urgência, como a ocorrência de baixa visão após o procedimento, a orientação é encaminhar o paciente a um oftalmologista para que seja imediatamente avaliado.

O especialista será capaz de determinar a extensão do dano e iniciar tratamento apropriado, que pode incluir medicamentos anti-inflamatórios ou mesmo procedimentos cirúrgicos, se necessários.

Fonte: Agência Brasil

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.