Seca se agrava no Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro

A última atualização do Monitor das Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), mostra que entre junho e julho, a severidade da seca aumentou simultaneamente no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio De Janeiro e São Paulo.

