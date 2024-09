Secas e queimadas: atenção para quem tem problemas respiratórios

Pessoas com asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) ou outros problemas respiratórios precisam adotar cuidados especiais durante o período de seca e queimadas.

A qualidade do ar, prejudicada pela fumaça, poeira e baixa umidade, pode comprometer as vias respiratórias, trazendo riscos à saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, é fundamental que essas pessoas mantenham acompanhamento médico regular nas Unidades de Saúde mais próximas, sigam rigorosamente as prescrições e evitem a automedicação. Esse controle médico é essencial para prevenir crises e complicações respiratórias.

Além disso, é recomendável que, sempre que possível, as pessoas evitem sair de casa. Fechar as frestas de portas e janelas com panos úmidos pode ajudar a minimizar a entrada de fumaça nos ambientes. Outra dica importante é beber muita água para manter a hidratação, especialmente porque o ar seco intensifica o desconforto respiratório.

Para amenizar o ressecamento das mucosas, a lavagem nasal com soro fisiológico, seja ele industrializado ou caseiro, é altamente recomendada. Esse cuidado simples pode aliviar os sintomas de irritação e prevenir complicações. Umedecer o ambiente interno com toalhas molhadas ou umidificadores também reduz os efeitos da exposição ao ar seco e poluído.

É importante destacar que as pessoas devem praticar atividades físicas apenas nos horários em que a qualidade do ar está melhor. Evite exercícios ao ar livre nos momentos em que há maior concentração de fumaça ou quando a umidade do ar estiver baixa.

Por fim, caso ocorram irritações nos olhos, tosse seca, coriza ou dores de cabeça, busque atendimento médico o quanto antes. Em situações mais graves, como falta de ar, chiado no peito, dores ao respirar ou febre alta, é crucial procurar uma unidade de urgência ou acionar o SAMU pelo número 192.