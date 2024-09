Hospital Evangélico de Cachoeiro promove simpósio em cirurgia geral

O Multiprofissional sediará, no dia 19 de outubro de 2024, o seu primeiro Simpósio de OPME em Cirurgia Geral. Assim, as inscrições começam em 1º de outubro, pelo site [doity.com.br].

A programação inicia às 8h e vai até às 12h. Nesse período, o conteúdo será voltado para médicos, residentes, internos, acadêmicos e coordenadores de centro cirúrgico, com 40 vagas disponíveis.

Em seguida, à tarde, das 13h30 às 16h30, o foco será em gerentes de enfermagem, coordenadores de blocos, compras e engenharia clínica, além de farmacêuticos, analistas e auxiliares de OPME, compradores e instrumentadores internos do HECI. Para este grupo, também há 40 vagas.

Os temas abordados incluem eletrocirurgia, tecnologias em grampeamento, simulação de videolaparoscopia e utilização de torre de vídeo.

Portanto, os participantes poderão assistir a palestras e treinamentos com especialistas renomados, como Xerxes Zampier, gerente da Angiosuture, e o médico Rogério Dardengo Glória, coordenador do Programa de Residência em Cirurgia do Aparelho Digestivo e preceptor do Programa de Residência em Cirurgia Geral do HECI. As inscrições para o simpósio estarão abertas de 1º a 10 de outubro de 2024.

O evento conta com o apoio da Angiosuture, distribuidora de produtos Medtronic. Assim, o I Simpósio de OPME em Cirurgia Geral 2024 será uma oportunidade única para desenvolver habilidades e conhecimentos técnicos. Por fim, o evento reafirma o compromisso do Hospital Evangélico de Cachoeiro com a excelência na área da saúde.

Saiba mais

I Simpósio de OPME em Cirurgia Geral 2024 do HECI

Data: 19 de outubro

Local: Auditório do Hospital Evangélico de Cachoeiro, 5º andar, Rua Manoel Braga Machado, Ferroviários, Cachoeiro.

Inscrições: https://doity.com.br/simposiotecnologiascirurgicasheci