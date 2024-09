Segunda-feira (9) com queda de temperatura em todas as regiões do ES

A segunda-feira (9), será de sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, no trecho Nordeste do Estado. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. A temperatura diminui em todas as regiões.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.