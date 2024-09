Selecionando a melhor plataforma de negociação de marca branca para 2024

O crescente interesse em negociação de câmbio tornou-a uma oportunidade de investimento significativa em todo o mundo. Todos os dias, os traders geram grandes lucros utilizando tecnologias modernas. Barreiras de entrada relativamente baixas permitem que qualquer pessoa com recursos suficientes comece a negociar em questão de horas.

No entanto, devido à sua volatilidade, velocidade e complexidade, pode ser difícil obter lucros consideráveis no mercado de câmbio. Oferecer uma ampla gama de serviços é um requisito necessário para iniciar uma corretora forex. Isso inclui fornecer aos traders taxas competitivas, plataformas de negociação sofisticadas e ferramentas analíticas avançadas.

Por que pensar em escolher as plataformas FX de marca branca

Plataformas forex white-label fornecem às empresas soluções prontas para uso que elas podem personalizar e marcar. Graças a este software, empresas de FX de pequeno e médio porte agora podem se dar ao luxo de competir com organizações maiores.

Essas soluções, ao contrário da terceirização ou desenvolvimento interno, reduzem drasticamente os preços e as dificuldades operacionais. Uma equipe interna de desenvolvimento de software precisa de um investimento substancial em tecnologia e infraestrutura de segurança, bem como um grupo comprometido de programadores. Lançar a plataforma é apenas o começo. Manutenção e atualizações são uma parte essencial do sucesso contínuo e duradouro.

As plataformas WL, que cobram uma taxa de associação e talvez uma comissão, eliminam esses encargos financeiros. Os provedores atualizam regularmente esses sistemas, garantindo que os usuários sempre tenham acesso às mais novas ferramentas e recursos para negociação FX.

O software de marca branca reduz a possibilidade de erros de novatos ao fornecer uma plataforma confiável com a funcionalidade comercial necessária e suporte ao cliente.

Várias Considerações

Ao escolher uma plataforma de negociação FX pronta para uso, selecionar um fornecedor confiável é crucial. A reputação do serviço é muito importante no mundo digital. Depoimentos de clientes são uma ferramenta útil para avaliar a confiabilidade e eficiência de uma fonte confiável e acessível de soluções WL.

Certifique-se de que o programa WL tenha todos os recursos e funcionalidades necessários para que nenhum desenvolvimento adicional seja necessário. A solução deve habilitar recursos comuns, como copy trading, se sua corretora white-label precisar deles.

Escolha um provedor de serviços que cobre de forma justa, seja mensalmente ou por comissão. Ao cortar despesas operacionais, você pode melhorar a posição de mercado da sua empresa ao fornecer aos seus traders preços competitivos e razoáveis.

Principais provedores de marca branca em 2024

No mercado FX, vários fornecedores de WL estão fornecendo plataformas de ponta a custos acessíveis. Vamos analisar algumas das mais proeminentes e suas características:

Corretores Interativos

A IBKR é bem conhecida por oferecer uma ampla gama de opções de personalização e liquidez. Ela fornece mais de 100 combinações de moedas, além de uma variedade de opções de personalização, como a capacidade de criar processos de negócios e ferramentas de gerenciamento de risco.

B2Trader

A plataforma administrada pela B2Broker facilita a negociação em criptomoedas. Ela tem tempos de execução rápidos e pode lidar com até 3000 transações por segundo. Para fornecer melhores insights, a B2Trader incorpora o TradingView e suporta 3000 instrumentos de negociação. Além disso, gerenciamento de comissão, uma riqueza de possibilidades de personalização, MongoDB, Amazon Redshift e AWS são usados para sistemas de pagamento e armazenamento de dados, respectivamente.

cTrader

A cTrader é conhecida por oferecer uma ampla gama de serviços. Ao controlar configurações de servidor, sistemas de backup e licenciamento , ela permite uma entrada rápida no mercado. Além de oferecer suporte a vários instrumentos de negociação, incluindo negociação de margem, a plataforma fornece gerenciamento de liquidez. O desenvolvimento de aplicativos para desktop e dispositivos móveis é facilitado pela compatibilidade da cTrader com vários sistemas operacionais, conectores de terceiros otimizados e assistência jurídica. Por causa do seu preço, as startups o consideram muito tentador.

Conclusão

Empresas menores agora podem acessar o mercado forex de forma mais fácil e acessível, graças à tecnologia WL. Ao adotar essa abordagem, as empresas podem começar uma corretora FX em algumas semanas, em vez de meses ou anos, pois isso minimiza erros e custos iniciais.