Seminário debate valorização da vida em Cachoeiro; saiba como participar

Neste sábado (21), de 14h às 18h, a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro realiza o seminário “Valorize a Vida, Valorizando a Vida”, em apoio ao Setembro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

O seminário tem o intuito de unir pessoas para debater e refletir sobre a importância de valorizar a vida e, estender a mão para quem precisa. O evento será realizado na Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, na rua 25 de março, número 121, no Centro, em Cachoeiro.

Segundo o presidente Marcos Emery Elias, a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro é a casa espírita mais antiga mais antiga do Espírito Santo, com 111 anos. Mas, ressalta o carinho por todos os outros crédulos. Para quem quiser conhecer a associação, ela funciona toda terça-feira, às 18h30, em prol do atendimento, para quem estiver precisando de uma palavra amiga.

“O seminário tem como objetivo buscar através da doutrina espírita, levar consolo e uma palavra amiga para as pessoas. Nós nunca estamos sozinhos na provas da vida, nas dificuldades que a vida nos apresenta. Temos que confiar que tem um Deus ao nosso lado, tem um anjo da guarda do nosso lado e, que Jesus sempre está nos apoiando e nos fortalecendo. Independente da dificuldade não existe mal que dure para sempre. A gente fala com muito respeito sobre a dor do próximo, cada um tem a sua dor, cada um tem os seus conflitos. Mas, confiando em Deus, tudo passa! Deus não da fardos maiores do que possamos superar”, ressaltou o presidente.

Caso você queira fazer parte dessa missão, recebendo e compartilhando conhecimento, participe desta profunda troca de experiências. Para se inscrever, basta enviar o nome completo para o número de telefone: (28) 99986-9902.

“O espiritismo nos explica que a morte não existe. Hoje, a gente vai e volta várias vezes, em outras encarnações. Então, a morte não existe. Na verdade, as pessoas que tiram a própria vida, elas querem sair fora, evitar a dor. Mas, como a morte não existe, elas vão piorar a sua situação. Então, o objetivo principal é uma palavra de apoio, de consolo, que você não está sozinho, que nós temos uma palavra amiga e de confiança, que as coisas vão melhorar e que todas as dificuldades vão passar”, finalizou Marcos.