Mais de 500 pessoas confirmadas em corrida com obstáculos no ES; veja

A cidade de Guarapari vai sediar neste domingo (22), a quinta edição da Rock Running, uma corrida de rua com obstáculos. A prova tem início às 9h, e vai reunir mais de 500 inscritos, entre adultos e crianças.

Já tradicional no município, a Rock Running deste ano vai contar com 16 obstáculos, naturais e edificados, ao longo de todo o percurso diversificado de 10 km. A corrida conta com passagens por asfalto, rua de terra, areia, água e lama.

Além deste, a prova contará também com um percurso reduzido de oito quilômetros e uma inédita Corrida Kids. A largada será no bairro Perocão, com a corrida passando por toda a praia de Santa Mônica e, sendo finalizada no Morro do Cruzeiro, em Setiba.

“O Rock Running é um evento diferente e que já caiu nas graças dos seus competidores. Diferente de uma corrida tradicional, os participantes precisam superar pequenos obstáculos, como pular alguns pneus, escalar uma pequena parede e passar por uma parte de rio, por exemplo. São desafios que precisam ser vencidos de forma rápida. Mas, com estratégia e isso que agrada os corredores”, disse Anderson Madeira, diretor do Clube Capixaba, responsável pelo evento.

Serviço:

5ª Rock Running

Data: Domingo (22)

Local: bairro Perocão, Guarapari

Horário: 9h