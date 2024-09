Sesa recebe capacitação para cuidar de jovens com tuberculose

Nas últimas quinta-feira (05) e sexta-feira (06), a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Tuberculose (PET), participou de uma importante capacitação sobre o manejo clínico da tuberculose (TB) em crianças e adolescentes.

A ação foi promovida pela Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas (CGTM/DATHI/SVSA/MS). O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória.

A capacitação foi destinada a médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que atuam na assistência direta a crianças e adolescentes, a capacitação teve como objetivo aprimorar conhecimentos e habilidades no manejo da doença, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS).

Na programação houve apresentações de palestras construtivas, mesas redondas e debates, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o tema.

Em sua fala o subsecretário de vigilância em saúde Orlei Amaral Cardoso, agradeceu a presença dos representantes do Ministério da Saúde e destacou a importância da capacitação para a saúde no Estado.

“É com grande satisfação que agradeço a presença do Ministério da Saúde, representado pela enfermeira Danieli Dell’Orti, pelo doutor Clemax de Couto Santi Anna e pela doutora Fátima Pombo Santi Anna. Receber uma equipe tão qualificada para a realização dessa capacitação sobre tuberculose em nosso estado é um privilégio enorme. Esse treinamento é fundamental para capacitar nossos profissionais, pois sabemos que a atenção primária tem um papel crucial nesse processo, e precisamos fortalecer essa integração com outras áreas, como a assistência social, para oferecer uma resposta mais eficaz à tuberculose infantil, que é uma doença tão antiga, mas ainda desafiadora, além de fortalecer o processo de notificação”, disse o subsecretário Orlei Cardoso.

Ainda segundo Cardoso, o Estado está comprometido em reforçar o diagnóstico descentralizado nas unidades básicas de saúde, “fazendo uma vigilância oportuna integrada com a Atenção Primária para garantir que o tratamento seja eficaz, apesar de seus desafios.”



De acordo com a enfermeira e coordenadora do Programa de Tuberculose do Espírito Santo da Sesa, Ana Paula Rodrigues Costa, a realização da capacitação representa o compromisso da Secretaria e do Ministério da Saúde em melhorar a resposta à tuberculose em crianças e adolescentes, fortalecendo a capacitação dos profissionais de saúde em especial na APS, aprimorando as estratégias de vigilância e controle da doença no Espírito Santo.

“Esse evento é uma oportunidade crucial para a atualização dos conhecimentos e aprimoramento das práticas clínicas, contribuindo diretamente para a redução dos casos de tuberculose e para a melhoria da saúde infantil no Estado, capacitar médicos, enfermeiros e toda a área técnica sobre o manejo clínico da TB, é se preparar para enfrentar um desafio, com foco na detecção precoce e no manejo adequado da TB em pacientes infantis e adolescentes”, afirmou a coordenadora Ana Paula.

A tuberculose é uma doença infecciosa de transmissão aérea, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. Em crianças, a tuberculose pode apresentar-se de forma mais grave e com riscos significativos, uma vez que o sistema imunológico infantil é mais vulnerável. Os principais sintomas da tuberculose em crianças incluem tosse persistente, febre, perda de peso, suores noturnos e fadiga.

Onde procurar atendimento

O tratamento da tuberculose é oferecido gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas à residência dos pacientes, garantindo acesso mais fácil e contínuo ao cuidado. No Espírito Santo, a rede de saúde está preparada para realizar o diagnóstico e tratamento da TB, com suporte de unidades de referência, como o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em Vitória.

Dados da Tuberculose Infantil

No Espírito Santo, o Programa Estadual de Tuberculose (PET), tem como uma das atribuições gerenciar e executar as ações de controle da tuberculose; e realizar articulações intra e intersetoriais que possam fortalecer as ações de controle da tuberculose.

Os dados mais recentes sobre a tuberculose em crianças e adolescentes no Espírito Santo mostram uma preocupação crescente com a incidência da doença, destacando a importância de capacitações como a realizada, para sensibilizar os profissionais acerca da TB e realizar a detecção da TB em tempo oportuno, visto os desafios do diagnóstico nessa faixa etária.

Em 2022, houve registro no Estado de 21 casos de tuberculose em crianças. Em 2023, houve um salto para 40 casos registrados de crianças com tuberculose.

Já em 2024, de janeiro a agosto, 34 novos casos foram registrados no Estado.

Quanto aos óbitos por tuberculose em crianças, o Espírito Santo registrou dois óbitos no período de 2022 a 2023. De janeiro a agosto de 2024, um óbito foi registrado. (Dados retirados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em 09/09/2024).