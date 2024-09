Sete pessoas são socorridas após acidente na ES 164, em Vargem Alta

Sete pessoas foram socorridas ao hospital após um acidente envolvendo um veículo Fiat/Pálio, de cor vermelho e um Volkswagen/Ecosport, de cor branco, na ES 164, Rodovia que liga Cachoeiro x Vargem Alta, na noite do último domingo (29).

A Polícia Militar informou que uma viatura foi acionada para atender a ocorrência e, chegando no local, se deparou com uma batida frontal entre um Fiat Palio e Ecosport.

No local, os condutores informaram aos militares que um dos veículos apresentou falha mecânica e nisso, acabou batendo no outro que trafegava no sentido contrário da rodovia.

Quatro pessoas que estavam no Pálio e três do Ecosport, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Particular Unimed e Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dos pacientes não foi informados.

O motorista do Ecosport preferiu ir para o hospital por meios próprios. Os carros estavam devidamente licenciados e foram removidos por guincho particulares.