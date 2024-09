Sétima onda de calor pode quebrar mais recordes no Brasil

A sétima onda de calor deste ano segue intensa e cobrindo grande parte do Brasil. Além disso, levando as temperaturas a patamares ainda mais elevados ao longo desta semana. O destaque vai para os recordes já registrados e a possibilidade de novas marcas em várias capitais.

Aliás, nesta semana, o calor extremo já superou alguns recordes e ameaça alcançar novas máximas. Principalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília.

Portanto, confira as temperaturas máximas já registradas em 2024 e as previsões para os próximos dias:

São Paulo: o recorde de 35,4°C, registrado em 24 de setembro de 2024, pode ser superado com a previsão de 36°C para o dia 25 de setembro.

o recorde de 35,4°C, registrado em 24 de setembro de 2024, pode ser superado com a previsão de 36°C para o dia 25 de setembro. Rio de Janeiro: a cidade marcou 39,5°C em 17 de janeiro de 2024. No entanto, agora pode se aproximar dessa marca com uma máxima prevista de 39°C no dia 26 de setembro.

a cidade marcou 39,5°C em 17 de janeiro de 2024. No entanto, agora pode se aproximar dessa marca com uma máxima prevista de 39°C no dia 26 de setembro. Belo Horizonte: o recorde recente de 34,4°C, registrado no início deste mês (03 de setembro), pode ser igualado com a previsão de 34°C no dia 27 de setembro.

o recorde recente de 34,4°C, registrado no início deste mês (03 de setembro), pode ser igualado com a previsão de 34°C no dia 27 de setembro. Campo Grande: a capital do Mato Grosso do Sul, que chegou a 39,8°C em 24 de setembro, pode bater um novo recorde com a previsão de 40°C no dia 25 de setembro.

a capital do Mato Grosso do Sul, que chegou a 39,8°C em 24 de setembro, pode bater um novo recorde com a previsão de 40°C no dia 25 de setembro. Brasília: a capital federal também está na lista de cidades que podem bater recordes. Após registrar 33,5°C em 23 de setembro, a previsão para o dia 25 é de 34°C.

Por fim, a persistência desse calor intenso preocupa tanto pela duração quanto pelos efeitos no cotidiano, saúde pública e meio ambiente. Inclusive, com a baixa umidade do ar e o aumento de queimadas.

Fonte: Climatempo