Setur oferece curso gratuito de condutor turístico em Cachoeiro

A Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizará o Curso de Condutor em Atrativos Turísticos entre os dias 23 e 27 de setembro.

Com carga horária de 40 horas, a iniciativa faz parte do programa de qualificação “Turismo Capixaba.”

O curso acontecerá no Palácio Bernardino Monteiro, localizado na Rua 25 de Março, nº 28, no Centro de Cachoeiro, das 8h às 12h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio da Secretaria Municipal de Turismo pelos números (28) 99975-2860 ou (28) 98802-1139, com Cleide ou Rayssa.

Programa de Qualificação para o Turismo

O Programa de Qualificação para o Turismo é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES), que oferece cursos gratuitos para capacitar profissionais da área do turismo. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico dos destinos e fortalecer o turismo capixaba.

O programa já foi lançado em vários municípios do Espírito Santo, abrangendo todas as dez regiões turísticas do estado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES) é um dos parceiros da iniciativa.