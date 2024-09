Alegre Moto Fest acontecerá nos dias 13 e 14; confira as atrações

Nos dias 13 e 14 de setembro, Alegre será palco da 5ª edição do Alegre Moto Fest, evento que promete atrair entre 5.000 e 6.000 pessoas à cidade.

O festival, que começou com o 1º Encontro Nacional de Motociclistas e o 1º Alegre Moto Fest, tem mostrado grande potencial ao longo dos anos, impactando positivamente os municípios que o recebem.

Leia também: Onça morre após ser atingida por veículo em Anchieta

O evento tem sido valorizado por promover o mercado local, estimulando vendas e negócios. Durante o Alegre Moto Fest, a cidade se transforma com a presença de tendas que oferecem diversos produtos, como coletes, jaquetas, camisetas, calçados, bijuterias e até motocicletas. Além disso, a praça de alimentação e os food trucks atendem à grande demanda de público.

O Moto Clube Filhos do Rei, organizador do evento, acredita que esta edição poderá contribuir ainda mais para mudar o cenário cultural de Alegre e da região do Caparaó, além de fortalecer a economia local com o aumento no fluxo de negócios.

Encontro Nacional de Motociclistas – Programação

Local: Parque de Exposição em Alegre/ES

Dia 13 (Sexta-feira):

19h00: Renato Rio Blues

Renato Rio Blues 21h00: Beet Head

Beet Head 23h00: Os Caravelhòs

Dia 14 (Sábado):

11h00: Banda Aldeia

Banda Aldeia 13h00: LSD Lions Sound Destroyer’s

LSD Lions Sound Destroyer’s 15h00: Benção dos Capacetes

Benção dos Capacetes 17h00: Banda Dn° Kátia

Banda Dn° Kátia 19h00: Tutu Marambh

Tutu Marambh 21h00: Red Snow

Red Snow 23h00: Sanctuárium

Infraestrutura:

Churrasco 0800

Almoço a partir das 11h

Bebidas a preço justo

Expositores

Food trucks

Camping coberto 0800

Chuveiro quente

Café da manhã

Troféus para MC e MG

Locução: Breno Mota