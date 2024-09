‘Sextou com Easy Music Cachoeiro’: confira as atrações de hoje (20)

O restaurante do Easy Hotel em Cachoeiro abre suas portas ao público nesta sexta-feira (20) para o evento “Sextou com Easy Music Cachoeiro”, que promete agitar as noites da cidade.

A entrada é gratuita, e o ambiente climatizado oferece uma opção perfeita para quem quer fugir do calor. O evento conta ainda com show ao vivo e um cardápio variado de comida.

Leia também: Capixaba precisa de ajuda para estudar música na Itália; confira e ajude

O restaurante, localizado na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277, no bairro Gilberto Machado, funciona das 18h às 22h. O público pode obter mais informações pelo telefone 3027-6001.