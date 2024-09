Capixaba precisa de ajuda para estudar música na Itália; confira e ajude

O capixaba Lucas Rodrigues, natural da Serra, teve um caminho difícil no mundo da música. Porém, depois de muito esforço, recebeu uma incrível proposta para seguir seu sonho. Agora, precisa de ajuda financeira, para estudar música fora do Brasil.

Em 2014, Lucas foi estudar na escola São João Batista, em Cariacica, onde concluiu seu ensino médio. Na escola, conheceu um projeto, que mudaria sua vida, a Orquestra de Violões nas Escolas. No local, o músico capixaba encontrou algo além do que seus os olhos podiam ver.

Através do projeto, depois de muita dedicação e dificuldades, Lucas conseguiu entrar na faculdade de musica do Espírito Santo. Onde realizou mais um feito incrível. Logo no primeiro ano, Lucas se tornou instrutor, onde deu seus primeiros passos na música.

Quando tudo parecia estar caminhando muito bem, veio a pandemia da COVID-19, que acabou distanciando o sonho de Lucas. “Foram três anos sem fazer o que eu mais amo. Perdido e sem rumo, me afastei da sala de aula e dos estudos. Até que decidir lutar novamente, com tudo o que eu tinha”, frisou.

Assim, o músico voltou a morar na Serra, onde voltou para as salas de aula, pela Orquestra de Violões, na Escola João Loyola. “Ali, meu retorno para música estava acontecendo, foi quando recebeu uma grande oportunidade. Oportunidade essa, que seria o maior desafio da minha vida, e que demandaria um esforço absurdo. Era dar certo ou dar certo, não existia outra opção. Hoje, depois de muito trabalho e esforço, consegui vencer esse primeiro obstáculo. Fui aprovado com nota 10, para estudar música clássica em uma faculdade de música em Milão, a Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, instituição com mais de 160 anos de idade, na Itália”, ressaltou o músico.

Agora, Lucas precisa arrecadar cerca de 30 mil reais para todos os custos da ida, sendo eles: documentação, passagens e principalmente, a anuidade da faculdade, que custam R$ 9 mil reais, convertido do euro e que deve ser paga até esta sexta-feira (20).

“O caminho até aqui não foi fácil, mas a música sempre me deu forças quando mais precisei. Agora, estou a um passo de realizar esse sonho e preciso da sua ajuda!”, escreveu Lucas, em publicação no Instagram.

Como ajudar?

Qualquer valor é válido e, para ajudar com dinheiro, basta mandar a ajuda financeira para o pix: lucasdasilvarodrigues7@gmail.com ou clicando aqui!

Caso não consiga ajudar com valores, compartilhar o vídeo que Lucas publicou em seu Instagram, pode gerar mais engajamento, também ajudando o músico.