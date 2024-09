Show do Padre Fábio de Melo em Cachoeiro é cancelado; saiba mais

A IAPP Eventos Empresariais anunciou uma alteração na data do show do Padre Fábio de Melo em Cachoeiro de Itapemirim. Inicialmente programado para o dia 12 de outubro de 2024, o evento foi remarcado para o dia 17 de maio de 2025.

Segundo a organização, a mudança atende a solicitações da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que desejou adequar a data para que a comunidade católica possa participar dos festejos em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de mais de 50 Comunidades Eclesiais de Base e de uma paróquia da região. Além disso, a nova data permitirá que o show coincida com as celebrações do Dia das Mães.

Leia também: Cidades do ES têm umidade menor ou igual à verificada no deserto do Saara

Outro motivo para a mudança foi o fechamento temporário do parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim, onde ocorrerá o show. As obras em andamento no local são necessárias para garantir a conclusão a tempo do evento.

A produção do Padre Fábio de Melo já confirmou a nova data. Os ingressos adquiridos para o show em outubro de 2024 continuam válidos para a nova data.

Em caso de dúvidas, a IAPP Eventos Empresariais disponibilizou o número de WhatsApp (28) 98803-5223 para suporte.

O evento conta com o apoio da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e da Rádio Diocesana FM. ae a organização espera reunir toda a comunidade em um momento inesquecível de fé e celebração em maio de 2025.