Startup ucraniana transforma folhas caídas em embalagens biodegradáveis

A startup Releaf Paper foi fundada por Valentyn Frechka, que ainda na juventude, em meio aos ensinamentos da escola, descobriu um forte gosto por química e biologia. O empreendimento ucraniano utiliza folhas secas para fazer produtos à base de papel, como sacolas de compras biodegradáveis.

Frechka entendeu que poderia criar um negócio de impacto socioambiental quando fez um experimento caseiro, em que descobriu a possibilidade de extrair as fibras de folhas caídas das árvores. Segundo o portal Euro News, ele se mudou para Paris, na França, por conta da guerra na Ucrânia logo após estruturar o protótipo do empreendimento. Lá ele se uniu ao sócio Alexandre Sobolenko e fundou a Releaf Paper.

