Suspeita de roubo é detida com armas e munições em Apiacá

Neste sábado (28), policias militares receberam a informação de um roubo com restrição de liberdade, em uma residência, localizada em Apiacá. Assim, os militares se deslocaram até o local, onde teria ocorrido o fato.

Sobretudo, durante o patrulhamento, a Polícia Militar deteve uma mulher, junto com diversos materiais. Confira todos os intens apreendidos pela PM:

Todo o material apreendido, e também, a suspeita, foram entregues na 7° Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

