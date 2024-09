Sustentabilidade na arte: projeto dá vida nova a geladeiras em desuso

Da cozinha de casa para múltiplas funções em diferentes instituições sociais de Belo Horizonte. Esse é um dos resultados da iniciativa da Cemig com geladeiras, que uniu sustentabilidade e arte em projeto que promete levar mais colorido e solidariedade para entidades de acolhimento da capital mineira.

Quinze geladeiras, que foram substituídas pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia em residências de famílias carentes e de baixa renda. Assim, foram reaproveitadas e ressignificadas e, agora, serão reutilizadas em novos ambientes.

